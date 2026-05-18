KISCO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KISCO äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -849,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KISCO ein EPS von -377,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 203,04 Milliarden KRW – ein Plus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KISCO 190,60 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at