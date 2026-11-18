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18.11.2026 06:31:28
KISCO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KISCO hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -107,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KISCO ein EPS von -140,000 KRW in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat KISCO mit einem Umsatz von insgesamt 123,40 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,72 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 1,38 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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