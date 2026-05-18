KISCO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KISCO präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 354,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -114,000 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KISCO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 111,69 Milliarden KRW im Vergleich zu 116,19 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at