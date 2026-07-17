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17.07.2026 06:31:29
Kish Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kish Bancorp hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,40 Prozent auf 32,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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