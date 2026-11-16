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16.11.2026 06:31:29
KISHIN legte Quartalsergebnis vor
KISHIN lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 74,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KISHIN -9,000 KRW je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27,16 Milliarden KRW – eine Minderung von 8,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29,80 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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