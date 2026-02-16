KISHIN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KISHIN hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 6,00 KRW gegenüber 21,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 31,25 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,49 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at