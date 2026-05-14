KISHIN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KISHIN lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,41 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 11,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 28,38 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,52 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 26,530 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 107,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 9,18 Prozent auf 131,32 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 119,27 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at