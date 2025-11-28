Kismet Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kismet Resources lud am 26.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,040 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at