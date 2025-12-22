|
Kismet Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kismet Resources äußerte sich am 19.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
