Kisoji: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kisoji veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,37 JPY. Ein Jahr zuvor waren -14,300 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent auf 12,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at