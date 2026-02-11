Kisoji: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kisoji hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 49,42 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kisoji in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 14,84 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at