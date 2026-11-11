Kisoji: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kisoji präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 9,20 JPY gegenüber -0,370 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,40 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,36 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at