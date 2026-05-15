Kisoji zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kisoji hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,56 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kisoji 94,51 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 14,62 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kisoji 14,53 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 61,36 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 112,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kisoji in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54,57 Milliarden JPY im Vergleich zu 53,23 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at