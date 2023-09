KISS setzt bei neuen intelligenten NFC-Schlössern auf Single-Chip-Lösung von Infineon und vereinfacht damit den Lagerraumbetrieb

München – 22. September 2023 – In vielen Bereichen verlieren herkömmliche Schlüssel immer mehr an Bedeutung. Diese Entwicklung hat nun auch die Selfstorage-Branche erreicht. Keep It Simple Storage (KISS), ein Anbieter von modernen Lösungen zur Vereinfachung des Betriebs von Selfstorage-Anlagen aus den USA, ist von manuellen Schlössern auf vollautomatische und fernbedienbare Systeme zum sicheren Verschließen umgestiegen. Mit der NFC-betriebenen, batterielosen Smart-Lock-Lösung der Infineon Technologies AG ermöglicht der Anbieter von Mietlagern nun das sichere Verschließen von Lagerräumen mit einem Smart Lock. Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG Zum vollständigen Artikel