12.05.2026 06:31:29

Kissei Pharmaceutical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kissei Pharmaceutical hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 66,77 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 72,81 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 24,77 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 331,54 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 274,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97,41 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 88,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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