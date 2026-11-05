Kissei Pharmaceutical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kissei Pharmaceutical hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10,93 JPY, nach 78,93 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kissei Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at