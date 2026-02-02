Kissei Pharmaceutical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kissei Pharmaceutical lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 77,96 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kissei Pharmaceutical 82,65 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,51 Prozent auf 26,80 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at