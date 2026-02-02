|
02.02.2026 06:31:29
Kissei Pharmaceutical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kissei Pharmaceutical lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 77,96 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kissei Pharmaceutical 82,65 JPY je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,51 Prozent auf 26,80 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!