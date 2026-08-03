Kissei Pharmaceutical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kissei Pharmaceutical veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 113,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 107,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,39 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 22,19 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at