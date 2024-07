Kisses From Italy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kisses From Italy hat am 15.07.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Kisses From Italy 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 62,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,03 Prozent zurück. Hier wurden 0,23 Millionen USD gegenüber 0,39 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at