Kita-Nippon Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kita-Nippon Bank gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 106,38 JPY gegenüber 143,35 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Kita-Nippon Bank 7,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at