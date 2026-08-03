Kita-Nippon Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kita-Nippon Bank hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 218,63 JPY. Im letzten Jahr hatte Kita-Nippon Bank einen Gewinn von 136,00 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 8,20 Milliarden JPY gegenüber 6,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at