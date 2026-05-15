|
15.05.2026 06:31:29
Kita-Nippon Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kita-Nippon Bank äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 153,90 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 63,95 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,65 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 512,69 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Kita-Nippon Bank ein EPS von 475,57 JPY je Aktie vermeldet.
Der Jahresumsatz wurde auf 29,03 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 25,67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.