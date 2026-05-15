Kita-Nippon Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kita-Nippon Bank äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 153,90 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 63,95 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,65 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 512,69 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Kita-Nippon Bank ein EPS von 475,57 JPY je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 29,03 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 25,67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at