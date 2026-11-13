Kita-Nippon Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kita-Nippon Bank hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 21,94 JPY, nach 38,80 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,43 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,25 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at