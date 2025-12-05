|
05.12.2025
Kitac gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kitac hat sich am 04.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 15,58 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,56 Prozent auf 918,4 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 37,14 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kitac ein Gewinn pro Aktie von 49,91 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 3,47 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,34 Milliarden JPY umgesetzt.
