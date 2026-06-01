Kitac informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kitac ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kitac die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Kitac hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 34,06 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,06 Prozent auf 976,9 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 957,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at