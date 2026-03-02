|
Kitac mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kitac lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 5,53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kitac 8,82 JPY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Kitac mit einem Umsatz von insgesamt 801,7 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 801,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,01 Prozent verringert.
