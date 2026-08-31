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31.08.2026 06:31:29
Kitac: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kitac hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,64 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,680 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 646,2 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 18,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 790,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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