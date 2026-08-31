Kitac: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kitac hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,64 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,680 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 646,2 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 18,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 790,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at