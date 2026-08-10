Kitagawa Iron Works: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kitagawa Iron Works hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 100,38 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 214,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,26 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 13,48 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at