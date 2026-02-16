Kitagawa Iron Works gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kitagawa Iron Works hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 86,83 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 12,71 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kitagawa Iron Works 13,34 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at