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16.11.2026 06:31:29
Kitagawa Iron Works legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kitagawa Iron Works präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 179,82 JPY. Im letzten Jahr hatte Kitagawa Iron Works einen Gewinn von 40,09 JPY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kitagawa Iron Works in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,71 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,61 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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