14.11.2025 06:31:28
Kitagawa Iron Works stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kitagawa Iron Works lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 40,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,15 JPY je Aktie generiert.
Kitagawa Iron Works hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
