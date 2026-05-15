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15.05.2026 06:31:29
Kitagawa Iron Works: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kitagawa Iron Works hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 55,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,62 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kitagawa Iron Works einen Umsatz von 15,50 Milliarden JPY eingefahren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 338,25 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 135,00 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Kitagawa Iron Works in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58,42 Milliarden JPY im Vergleich zu 57,28 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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