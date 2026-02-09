KITAGAWA SEIKI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KITAGAWA SEIKI hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 28,41 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KITAGAWA SEIKI noch ein Gewinn pro Aktie von 49,40 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at