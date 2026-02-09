|
09.02.2026 06:31:29
KITAGAWA SEIKI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KITAGAWA SEIKI hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 28,41 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KITAGAWA SEIKI noch ein Gewinn pro Aktie von 49,40 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,57 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!