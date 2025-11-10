KITAGAWA SEIKI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KITAGAWA SEIKI veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 19,02 JPY gegenüber -14,240 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,15 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 237,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 341,5 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at