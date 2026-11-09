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09.11.2026 06:31:29
KITAGAWA SEIKI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KITAGAWA SEIKI veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42,25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KITAGAWA SEIKI ein EPS von 19,02 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,23 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 180,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KITAGAWA SEIKI einen Umsatz von 1,15 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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