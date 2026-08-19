KITAGAWA SEIKI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KITAGAWA SEIKI präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

KITAGAWA SEIKI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,83 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,92 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat KITAGAWA SEIKI mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,39 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 91,92 JPY, nach 48,51 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,11 Prozent auf 6,61 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 6,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at