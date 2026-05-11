KITAGAWA SEIKI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KITAGAWA SEIKI hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

KITAGAWA SEIKI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,66 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 1,44 Milliarden JPY gegenüber 776,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at