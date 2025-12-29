Kitakei: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kitakei äußerte sich am 26.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 16,77 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kitakei 22,68 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,84 Milliarden JPY – eine Minderung von 9,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,45 Milliarden JPY eingefahren.

In Sachen EPS wurden 59,38 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kitakei 77,47 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 61,29 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 58,98 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at