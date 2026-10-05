05.10.2026 06:31:29

Kitakei hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kitakei hat am 02.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,53 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,23 Prozent auf 14,57 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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