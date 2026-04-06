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06.04.2026 06:31:29
Kitakei präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kitakei hat am 03.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18,07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20,53 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,70 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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