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17.08.2026 06:31:29
Kitanihon Spinning stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kitanihon Spinning hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,750 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 750,8 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kitanihon Spinning 427,9 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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