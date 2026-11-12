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12.11.2026 06:31:28
Kitano Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Kitano Construction hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 87,72 JPY gegenüber 35,65 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kitano Construction im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,46 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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