Kitano Construction hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kitano Construction lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 48,30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kitano Construction 43,39 JPY je Aktie eingenommen.

Kitano Construction hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Kitano Construction hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 143,54 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 140,55 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78,79 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 80,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at