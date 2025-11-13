|
Kitano Construction stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kitano Construction hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 35,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 60,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kitano Construction in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,10 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 21,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
