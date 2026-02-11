Kitano Construction stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kitano Construction hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39,81 JPY gegenüber 10,08 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 18,06 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 16,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at