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16.07.2026 06:31:29
Kitanotatsujin stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kitanotatsujin hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kitanotatsujin ein EPS von 1,21 JPY in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,21 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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