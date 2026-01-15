|
Kitanotatsujin: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kitanotatsujin präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 1,20 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kitanotatsujin noch ein Gewinn pro Aktie von 2,88 JPY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent auf 2,77 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
