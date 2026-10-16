Kitanotatsujin: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kitanotatsujin lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,20 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,88 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,65 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at