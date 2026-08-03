Kitazato: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kitazato stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,18 JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kitazato in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,02 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at