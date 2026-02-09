|
Kitazato hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Kitazato lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 25,31 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kitazato 22,95 JPY je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Kitazato mit einem Umsatz von insgesamt 2,69 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,26 Prozent gesteigert.
